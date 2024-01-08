Трагедия БДК «Новочеркасск»: ПВО Крыма давно и тщетно ждет огня «Прометея»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Александр
Ребята.Пишите о том,в чём вы разбираетесь.Какое поражение на дальности в сотни км? Ракета летит на малой высоте.Дальность обнаружения при этом -километры.А те Сушки,что их пускали и так были сбиты. Без С-500. Один из вменяемых комментариев https://vk.com/wall-129663182_31121?ysclid=lr57gxs4hn439566572
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