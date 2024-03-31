В России есть уже 110 памятников Сталину. Кто, где и зачем их устанавливает

Только 9% монументов сохранились с советских времен, а подавляющее большинство появилось в последние 20 лет, в годы правления ПутинаВ России есть уже 110 памятников Сталину, 22 из которых — ростовые статуи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии