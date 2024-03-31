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СССР-Россия

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В России есть уже 110 памятников Сталину. Кто, где и зачем их устанавливает

В России есть уже 110 памятников Сталину. Кто, где и зачем их устанавливает

Только 9% монументов сохранились с советских времен, а подавляющее большинство появилось в последние 20 лет, в годы правления ПутинаВ России есть уже 110 памятников Сталину, 22 из которых — ростовые статуи.

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Комментарии
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Иосиф Калинин
Вам после этого легче жить станет?
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2 час.
ИК
Иосиф Калинин
В этом языческом поклонении памятникам, также, как и бесовских плясках при их сносе, есть что-то нездоровое!
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2 час.
tsan tsan
Самое главное, что в абсолютном большинстве эти памятники установлены по инициативе  народной  и за счёт средств народа.
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2 час.

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