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Запад никогда не простит России 1993 год

Запад никогда не простит России 1993 год

Фотохроника ТАСС/Сенцов Александр 30 лет тому назад, 7 октября 1993 года, Борис Ельцин подписал указ о начале поэтапной конституционной реформы.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Странные события и хорошо, что без трагедии.
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4 н.
ВА
Виктор Александров
Ничего себе &quot;без трагедии&quot;!! А на Украине что сейчас происходит? Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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4 н.
александр муравьев
Украина сама уготовила себе такую судьбу пойдя по пути конфронтации с Россией. Они ещё при СССР говорили &quot; Коли б не Москва то мы б царювали&quot;. Вот и зацарювали Теперь Украины нет. Может какой-никакой клочок в середине останется. Туда ей и дорога вместе с Бандерой и бандеровцами.
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4 н.

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