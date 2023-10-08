Фотохроника ТАСС/Сенцов Александр 30 лет тому назад, 7 октября 1993 года, Борис Ельцин подписал указ о начале поэтапной конституционной реформы.
Запад никогда не простит России 1993 год
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Странные события и хорошо, что без трагедии.
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4 н.
ВА
Виктор Александров
Ничего себе "без трагедии"!! А на Украине что сейчас происходит? Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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4 н.
александр муравьев
Украина сама уготовила себе такую судьбу пойдя по пути конфронтации с Россией. Они ещё при СССР говорили " Коли б не Москва то мы б царювали". Вот и зацарювали Теперь Украины нет. Может какой-никакой клочок в середине останется. Туда ей и дорога вместе с Бандерой и бандеровцами.
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4 н.
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