Запад никогда не простит России 1993 год

александр муравьев

Украина сама уготовила себе такую судьбу пойдя по пути конфронтации с Россией. Они ещё при СССР говорили " Коли б не Москва то мы б царювали". Вот и зацарювали Теперь Украины нет. Может какой-никакой клочок в середине останется. Туда ей и дорога вместе с Бандерой и бандеровцами.