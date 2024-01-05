Вкусный сытный салат из доступных продуктов (делюсь рецептом)

Сегодня в данном выпуске хочу поделиться с вами салатом, который готовил на днях, всем понравился, все были довольны (правда пришлось припугнуть, шутка)) Салат очень сытный так что им можно хорошо подкрепиться.
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