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Норвегия обязалась подготовить для ВСУ «Северную бригаду»

Норвегия обязалась подготовить для ВСУ «Северную бригаду»

Норвегия совместно со странами Балтии подготовит для ВСУ «Северную бригаду». Об этом рассказал министр обороны страны Торе Сандвик.

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