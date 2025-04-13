Норвегия обязалась подготовить для ВСУ «Северную бригаду»

Норвегия совместно со странами Балтии подготовит для ВСУ «Северную бригаду». Об этом рассказал министр обороны страны Торе Сандвик.
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