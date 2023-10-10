Израильский министр обороны Йоав Галант заявил: "Я отдал приказ о полной блокаде Газы. Там не будет никакого электричества.
Израиль намерен осуществить полноценный геноцид «человекоподобных животных»
Комментарии
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Я
Яна
Хватит о геноциде. Мы сделали бы то же самое, если бы на нас напали.
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9 час.
N
Nata
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант повторил (своими словами) тезисы Порошенко про жителей Донбасса.
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9 час.
Регина Толстоброва
Израиль фашистская с трана. все время они там кого-то били, то палестину, то Сирию. а их нельзя трогать. надо миротворческие силы туда вводить. какая жестокость. ни света, ни воды. Обрекают на мученическую смерть. жалко Палестину. Они живут на своей земле. в отличие от Израиля.
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8 час.
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