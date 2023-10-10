Израиль намерен осуществить полноценный геноцид «человекоподобных животных»

Хватит о геноциде. Мы сделали бы то же самое, если бы на нас напали.

Регина Толстоброва

Израиль фашистская с трана. все время они там кого-то били, то палестину, то Сирию. а их нельзя трогать. надо миротворческие силы туда вводить. какая жестокость. ни света, ни воды. Обрекают на мученическую смерть. жалко Палестину. Они живут на своей земле. в отличие от Израиля.