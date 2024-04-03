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Парламентская газета

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Новым сенатором от Рязанской области стал Игорь Мурог

Новым сенатором от Рязанской области стал Игорь Мурог

Новым сенатором от законодательной власти Рязанской области стал Игорь Мурог. Он вошел в комитет по Регламенту и организации парламентской деятельности, стало известно на пленарном заседании Совета Федерации 3 апреля.

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