В редакции газеты «Иркутска» прошла пресс-конференция, посвящённая подготовке города к Новому году. Советник мэра Инга Корочкина, начальник управления культуры Ольга Стрекаловская и представители компаний-партнёров рассказали, какой будет главная елка, что изменится в резиденции Деда Мороза, какие локации появятся в сквере Кирова и как школьники могут попасть на открытие праздника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России произошл...
- В России произошл...
- Иркутянку оштрафо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым