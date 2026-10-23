В редакции газеты «Иркутска» прошла пресс-конференция, посвящённая подготовке города к Новому году. Советник мэра Инга Корочкина, начальник управления культуры Ольга Стрекаловская и представители компаний-партнёров рассказали, какой будет главная елка, что изменится в резиденции Деда Мороза, какие локации появятся в сквере Кирова и как школьники могут попасть на открытие праздника.