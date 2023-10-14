Глава МИД Сийярто: Венгрия не допустит переговоров об Украине в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Венгрии Петер Сийярто рассказал РИА Новости, что Будапешт не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.