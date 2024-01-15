На трех федеральных трассах в Омской области сняли ограничения

ОМСК, 15 января, ФедералПресс. На трех трассах федерального значения сняли ограничения движения для маршрутного пассажирского и грузового транспорта, которое было введено накануне утром из-за неблагоприятной погоды.
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