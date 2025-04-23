Трамп допустил, что встретится с Путиным после поездки в Саудовскую Аравию

Американский лидер также посетит Катар и ОАЭ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что вряд ли встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, однако, скорее всего, встреча пройдет после этой поездки.
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