Трамп допустил, что встретится с Путиным после поездки в Саудовскую Аравию

Американский лидер также посетит Катар и ОАЭ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что вряд ли встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, однако, скорее всего, встреча пройдет после этой поездки.