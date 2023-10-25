Спецназ ВДВ России получит партию новейших снайперских винтовок МЦ-566

Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия изготовило партию новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566 для спецназа ВДВ, передает РИА Новости сообщение пресс-службы холдинга.
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