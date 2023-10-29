Семак назвал судейство в матче с «Ахматом» очень достойным

По словам наставника, «мы много критикуем, но мало хвалим». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался доволен судейство в матче с «Ахматом» Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.
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