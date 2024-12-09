Ближний Восток: американский «актив» способен преподнести сюрпризы

Столь недвусмысленный вывод делает итальянский информационный портал Antidiplomatico, который попытался разобраться в том, что происходит сейчас в Сирии, где произошло сенсационное крушение режима президента Асада, и поместил на эту тему серию статей, авторы которых приходят именно к такому заключению.
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