Ближний Восток: американский «актив» способен преподнести сюрпризы

Столь недвусмысленный вывод делает итальянский информационный портал Antidiplomatico, который попытался разобраться в том, что происходит сейчас в Сирии, где произошло сенсационное крушение режима президента Асада, и поместил на эту тему серию статей, авторы которых приходят именно к такому заключению.