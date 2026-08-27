Драку из-за вейпа устроили две школьницы из Беларуси. Конфликт разгорелся, когда 14-летняя девочка взяла подик у рыжей подруги и решила оставить его себе.
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Драку из-за вейпа устроили две школьницы из Беларуси. Конфликт разгорелся, когда 14-летняя девочка взяла подик у рыжей подруги и решила оставить его себе.
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