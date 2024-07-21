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“Позорище! Под чем была-то?!” – после неадекватного выступления Глюкозу травят в Сети

“Позорище! Под чем была-то?!” – после неадекватного выступления Глюкозу травят в Сети

Вчера в Красноярске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню металлурга. Организаторы решили удивить зрителей и пригласили на сцену известную певицу ГлюкоZу, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова.

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Комментарии
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Л
Людмила
слетела с катушек...не рожи, не кожи.
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12 час.
Алексей Камышов
Быдло–звёзды... И кто ходит на их концерты?!
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4 час.

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