“Позорище! Под чем была-то?!” – после неадекватного выступления Глюкозу травят в Сети

Вчера в Красноярске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню металлурга. Организаторы решили удивить зрителей и пригласили на сцену известную певицу ГлюкоZу, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова.
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