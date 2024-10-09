Дом по реновации возведут рядом со станцией метро «Ботанический сад»

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) представил градостроительный план земельного участка для строительства жилого дома в рамках программы реновации рядом со станцией метро «Ботанический сад».
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