Ученые доказали гипотезу развития жизни на Земле благодаря "пришельцам" из космоса

Российские астрофизики Самарского университета им. Королева совместно с американскими учеными доказали возможность появления в космосе органических веществ, которые могли попасть на Землю вместе с метеоритами и создали условия для развития жизни.
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