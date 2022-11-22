“Начали мучить нас звонками”, – Бедрос Киркоров рассказал об угрозах, поступающих Филиппу

Всю жизнь Филиппу Киркорову приходится сталкиваться с различными трудностями. Не успел артист начать свою карьеру, как на его семью обрушились неприятности.
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