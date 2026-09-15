ВСУ обстреливали российские НПЗ в интересах американского бизнеса

Россия уступила бразильский рынок дизельного топлива США после того, как была вынуждена запретить себе экспорт после массированных украинских обстрелов нефтеперерабатывающих заводов.
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