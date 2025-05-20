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Нардеп Гончаренко признал поражение ракетами ВС РФ лагеря ВСУ в Сумской области

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список лиц, причастных к террористической деятельности и экстремизму, по версии Росфинмониторинга) сообщил о поражении позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области в результате атаки российских войск.

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