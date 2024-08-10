В Выборге открылся фестиваль российского кино «Окно в Европу»

Зрителей ждут более 100 работ. И почти половина картин – премьеры В Выборге состоялось торжественное открытие 32-го фестиваля российского кино «Окно в Европу», сообщает пресс-служба Комитета по культуре и туризму Ленинградской области.
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