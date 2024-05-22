Москву все чаще выбирают для семейного отдыха — Сергей Собянин

В первом квартале 2024 года столица приняла 5,86 миллиона гостей Сергей Собянин написал в своём блоге, что Москва стала крупнейшим центром отечественного туризма благодаря ярким фестивалям, современной городской среде, разнообразию досуга и гастрономическим удовольствиям.
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