Кубок России по дрифту пройдет в Нижнем Новгороде 26 и 27 сентября

В выходные, 26 и 27 сентября, Нижний Новгород впервые примет Кубок России «AIMOL Суперфинал РДС». Турнир по дрифту состоится на трассе «Нижегородское кольцо», сообщают организаторы.
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