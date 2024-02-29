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Трое из шестерых: стало известно, кто из детей Питта и Джоли перешел на его сторону

Трое из шестерых: стало известно, кто из детей Питта и Джоли перешел на его сторону

Дети Анджелины и Брэда разделились на два «лагеря» в ходе конфликта родителей. Первое время все дети Питта и Джоли поддерживали мать в конфликте с экс-супругом LEGION-MEDIAС тех пор, как в сентябре 2016-го Анджелина Джоли сообщила, что начала развод с Брэдом Питтом, все шестеро их биологических и приемных детей оказались «между двух огней».

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