Трое из шестерых: стало известно, кто из детей Питта и Джоли перешел на его сторону

Дети Анджелины и Брэда разделились на два «лагеря» в ходе конфликта родителей. Первое время все дети Питта и Джоли поддерживали мать в конфликте с экс-супругом LEGION-MEDIAС тех пор, как в сентябре 2016-го Анджелина Джоли сообщила, что начала развод с Брэдом Питтом, все шестеро их биологических и приемных детей оказались «между двух огней».