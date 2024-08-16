Храмы в Южном Тушине собирают помощь для пострадавших на Курщине и Белгородщине

Сбор гуманитарной помощи во всех храмах и монастырях Москвы объявлен по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в том числе в храме Преображения Господня в Тушине, храме святителя Николая Мирликийского в Тушине, храме Священномученика Ермогена.