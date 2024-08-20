Совладельцу ликеро-водочных заводов в РФ ужесточили обвинение

ТАСС: совладельцу ликеро-водочных заводов Беспалову ужесточили обвинение Cовладельцу заводов «Русский север» и «Родник и К», занимавшихся выпуском водки «Хортиця», Александру Беспалову (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) ужесточили обвинение.
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