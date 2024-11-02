БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Розы завяли. Грузинская революция пустых тыкв ...

Розы завяли. Грузинская революция пустых тыкв ...

Выборы в древней Картли закончились ожидаемо, партия суверенитета «Грузинская мечта» победила, оппозиция столь же ожидаемо вышла помайданить.

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