Слово натовца – не кремень: в Киеве до сих пор ждут обещанного в Вашингтоне ПВО

Недавние жесткие спичи Владимира Зеленского, жестко раскритиковавшего «западных союзников», в частности, США, Великобритании и Францию за замедление поставок обещанной военной помощи, похоже, находят свое подтверждение.
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