Депутат Госдумы Пахомов рассказал об изменениях в оформлении перепланировки квартир

Вводится ряд новшеств в этой сфере Председатель Комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в разговоре с радио Sputnik рассказал о новшествах, которые ожидают россиян при оформлении перепланировки квартир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии