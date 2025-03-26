Депутат Госдумы Пахомов рассказал об изменениях в оформлении перепланировки квартир

Вводится ряд новшеств в этой сфере Председатель Комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в разговоре с радио Sputnik рассказал о новшествах, которые ожидают россиян при оформлении перепланировки квартир.