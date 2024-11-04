РЖД вводит новое правило: пассажиров снимут с поезда без предупреждения Юлия ЧелкановаВ последние дни в российских СМИ активно обсуждается нововведение, которое может значительно изменить правила поездок на поездах.
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