Шестеркин отразил 34 из 35 бросков «Филадельфии» и стал 1-й звездой матча. Победа – 6-я в последних 7 играх

Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флайерс» (6:1). Победа стала для 29-летнего россиянина 6-й в 7 последних матчах (94,5% сэйвов, коэффициент надежности 1,42).
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