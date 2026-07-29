Кто на кого давит? WSJ узнала о снижении влияния Нетаньяху на Трампа

На фоне затянувшегося иранского конфликта отношения между двумя лидерами стали более сложнымиВлияние премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на администрацию США и президента Дональда Трампа во время нынешней встречи в Вашингтоне оказалось заметно слабее, чем во время его прежних контактов с главой Белого дома, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
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