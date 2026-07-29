Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 562 подписчика

Кто на кого давит? WSJ узнала о снижении влияния Нетаньяху на Трампа

Кто на кого давит? WSJ узнала о снижении влияния Нетаньяху на Трампа

На фоне затянувшегося иранского конфликта отношения между двумя лидерами стали более сложнымиВлияние премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на администрацию США и президента Дональда Трампа во время нынешней встречи в Вашингтоне оказалось заметно слабее, чем во время его прежних контактов с главой Белого дома, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии