Кто на кого давит? WSJ узнала о снижении влияния Нетаньяху на Трампа

На фоне затянувшегося иранского конфликта отношения между двумя лидерами стали более сложнымиВлияние премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на администрацию США и президента Дональда Трампа во время нынешней встречи в Вашингтоне оказалось заметно слабее, чем во время его прежних контактов с главой Белого дома, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.