Чему дети могут научить рынок недвижимости

Участие в разработке дизайна станций метро, помощь в проектировании комфортных, безопасных и интересных маршрутов «дом — школа», пополнение коллекций городского стрит-арта, анализ практики благоустройства общественных пространств… И все это — дети?У юных жителей Казани появилась возможность внести свой вклад в разработку концепции интерьеров строящейся станции Казанского метрополитена.
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