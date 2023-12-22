Чему дети могут научить рынок недвижимости

Участие в разработке дизайна станций метро, помощь в проектировании комфортных, безопасных и интересных маршрутов «дом — школа», пополнение коллекций городского стрит-арта, анализ практики благоустройства общественных пространств… И все это — дети?У юных жителей Казани появилась возможность внести свой вклад в разработку концепции интерьеров строящейся станции Казанского метрополитена.