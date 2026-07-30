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Татар-информ

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Жители Татарстана предстоящей ночью смогут увидеть двойной звездный поток

Жители Татарстана предстоящей ночью смогут увидеть двойной звездный поток

Иллюстративный снимок (звездный поток Персеиды в 2023 году) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В ночь на пятницу, 31 июля, жители Татарстана смогут наблюдать пик одновременно двух метеорных потоков – Южных дельта-Акварид и Альфа-Каприкорнид.

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