Жители Татарстана предстоящей ночью смогут увидеть двойной звездный поток

Иллюстративный снимок (звездный поток Персеиды в 2023 году) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В ночь на пятницу, 31 июля, жители Татарстана смогут наблюдать пик одновременно двух метеорных потоков – Южных дельта-Акварид и Альфа-Каприкорнид.