В Архангельске приступили к асфальтированию проспекта Ломоносова

В областном центре ведутся работы на участке улицы Гагарина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентомВ областном центре ведутся работы на участке улицы Гагарина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентомПо информации регионального министерства транспорта, более 361 миллиона рублей было выделено на модернизацию центрального проспекта столицы Поморья.