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Регион 29

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В Архангельске приступили к асфальтированию проспекта Ломоносова

В областном центре ведутся работы на участке улицы Гагарина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентомВ областном центре ведутся работы на участке улицы Гагарина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентомПо информации регионального министерства транспорта, более 361 миллиона рублей было выделено на модернизацию центрального проспекта столицы Поморья.

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