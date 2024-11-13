Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Трамп предложил Маску возглавить новый Департамент эффективности правительства

Трамп предложил Маску возглавить новый Департамент эффективности правительства

Бизнесмену Илону Маску и бывшему претенденту на выдвижение в качестве кандидата на пост президента от Республиканской партии Вивеку Рамасвами Трамп предложил совместно возглавить новый Департамент эффективности правительства США.

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