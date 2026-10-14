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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де’Аарон Фокс: «В плей-офф я провел больше матчей с травмой, чем без нее. Люди могут говорить что угодно – меня это не беспокоит»

Де’Аарон Фокс объяснил, почему продолжал играть в плей-офф НБА-2026, несмотря на травму голеностопа. Разыгрывающий « Сан-Антонио » получил растяжение связок правого голеностопа в четвертом матче серии второго раунда против «Миннесоты».

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