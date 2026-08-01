Сборная России и «Локомотив» сыграют в финале ММК-2026 по пляжному футболу

Определились финалисты пятого розыгрыша Московского международного кубка по пляжному футболу. На групповом этапе подопечные Михаила Лихачёва обыграли белорусский ЦОР — 2:1, иранский «Могхавемат Голсапуш» — 3:3 (4:3 пен.
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