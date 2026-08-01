RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Сборная России и «Локомотив» сыграют в финале ММК-2026 по пляжному футболу

Сборная России и «Локомотив» сыграют в финале ММК-2026 по пляжному футболу

Определились финалисты пятого розыгрыша Московского международного кубка по пляжному футболу. На групповом этапе подопечные Михаила Лихачёва обыграли белорусский ЦОР — 2:1, иранский «Могхавемат Голсапуш» — 3:3 (4:3 пен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии