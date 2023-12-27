Дмитровец
Татьяна Навка поддержала выдвижение Владимира Путина на выборы в 2024 году

В столице продолжается сбор подписей в поддержку Путина В поддержку решения Владимира Путина об участии в выборах президента России в беседе с журналистами Москвы высказалась известная фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

