JVPT: кошки с мутацией MDR1 уязвимы к препарату эприномектину

Американские ветеринары из Университета штата Вашингтон установили, что 1% всех домашних кошек подвергается риску серьезных осложнений при контакте с эприномектином — активным ингридиентом популярных средств от паразитов.
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