По команде из Вашингтона Лай Циндэ стал натравливать Пекин на Москву глава администрации Тайваня Лай Циндэ Власти Тайваня предприняли довольно провокационную и рискованную в политическом плане попытку отбиться от планов большого Китая по возвращению острова в родную гавань.