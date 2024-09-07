По команде из Вашингтона Лай Циндэ стал натравливать Пекин на Москву глава администрации Тайваня Лай Циндэ Власти Тайваня предприняли довольно провокационную и рискованную в политическом плане попытку отбиться от планов большого Китая по возвращению острова в родную гавань.
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