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Москва отбалансирует лучших друзей, которые кусают кормящую руку

Москва отбалансирует лучших друзей, которые кусают кормящую руку

В гордой и непокоренной солнечной Абхазии, получившей независимость и по факту существующей благодаря России, наблюдается некоторый переполох, переходящий в затяжное уныние.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Собственно южные республики,тем более их хитрые народы в СССР так и жили: Россию как могли-доили. От титьки отняли в перестройку, потянулись к другой титьки.И опять же Россия сама виновата. Политика кормить за дарма она как в СССР,так и после преобладает в нашем руководстве. А это чревато. Одними &quot;пряниками&quot; не воспитаешь,необходим кнут и кнут ощутимый. Если не Россия а США граничила с Абхазией, то они бы признали независимость и отдали на растерзание соседям. Потом по просьбе абхазцев выбили всех завоевателей вместе с абхазской национальной буржуазией и навели свой порядок. А нет Россия добрейшее государство и постоянно надеется на народное национальное благоразумие.Не бросит Россия Абхазию с её вроде бы не плохим но хитрым народом.Так и будет маяться.
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1 час.
Ингерман Ланская
почти как савейские
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1 час.
Bogdan Stupin
&quot;Халявщики запросто и быстро привыкают к халяве и думают, ЧТО ТАК ВСЕГДА И ДОЛЖНО БЫТЬ!!&quot;... И это справедливо по отношению ко ВСЕМ халявщикам, а не только живущим в Сухумском районе.
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30 мин.

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