Москва отбалансирует лучших друзей, которые кусают кормящую руку

Виктор Онегин

Собственно южные республики,тем более их хитрые народы в СССР так и жили: Россию как могли-доили. От титьки отняли в перестройку, потянулись к другой титьки.И опять же Россия сама виновата. Политика кормить за дарма она как в СССР,так и после преобладает в нашем руководстве. А это чревато. Одними "пряниками" не воспитаешь,необходим кнут и кнут ощутимый. Если не Россия а США граничила с Абхазией, то они бы признали независимость и отдали на растерзание соседям. Потом по просьбе абхазцев выбили всех завоевателей вместе с абхазской национальной буржуазией и навели свой порядок. А нет Россия добрейшее государство и постоянно надеется на народное национальное благоразумие.Не бросит Россия Абхазию с её вроде бы не плохим но хитрым народом.Так и будет маяться.