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15 min: в Вильнюсе после взрыва загорелся пятиэтажный жилой дом

15 min: в Вильнюсе после взрыва загорелся пятиэтажный жилой дом

Пятиэтажный жилой дом загорелся в Вильнюсе после взрыва. Причина возгорания пока не установлена, сообщает литовский портал 15 min со ссылкой на заявление представителя департамента пожарной безопасности и спасения страны Эдиты Зданявичене.

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