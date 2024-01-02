15 min: в Вильнюсе после взрыва загорелся пятиэтажный жилой дом

Пятиэтажный жилой дом загорелся в Вильнюсе после взрыва. Причина возгорания пока не установлена, сообщает литовский портал 15 min со ссылкой на заявление представителя департамента пожарной безопасности и спасения страны Эдиты Зданявичене.
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