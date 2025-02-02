Татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах и тумане

В Татарстане прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. «Вечером 2 февраля, ночью и днем 3 февраля на территории Республики Татарстан местами ожидаются: сильная гололедица, гололед, туман», – говорится в сообщении.
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