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Татар-информ

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Татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах и тумане

Татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах и тумане

В Татарстане прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. «Вечером 2 февраля, ночью и днем 3 февраля на территории Республики Татарстан местами ожидаются: сильная гололедица, гололед, туман», – говорится в сообщении.

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