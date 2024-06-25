Евросоюз потребовал от Украины принять десятки тысяч европейских стандартов

Принятие Украины в ЕС должно предваряться внедрением в правовую систему более 20 тысяч европейских стандартов, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина, 25 июня в эфире телеканала «Рада».
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