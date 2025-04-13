Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Средства ПВО ВКС России уничтожили десятки воздушных целей

Средства ПВО ВКС России уничтожили десятки воздушных целей

За минувшую неделю средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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