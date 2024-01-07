В ночное время с 9 по 27 января изменится расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1

Изменение расписания движения поездов связаны со строительными работами.В связи с ведением строительных работ, в будние дни с 22:00 до 4:30 с 9 по 27 января на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов, сообщает Дептранс Москвы.