A federal judge ruled President Donald Trump must sit for a deposition in his defamation lawsuit against the BBC or the case may be dismissed.
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