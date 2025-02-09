Daily Mail: США угрожает девятибалльное землетрясение и цунами

TASS/Zuma Исследователи Колумбийского университета установили, что США может столкнуться с девятибалльным землетрясением и последующим 30-ти метровым цунами на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов, сообщили 8 февраля в Daily Mail.
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